Cosmo-SkyMed secondo stop al lancio | il satellite italiano nato in Abruzzo resta a terra

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il lancio del satellite italiano Cosmo-SkyMed di seconda generazione è stato nuovamente rinviato, mantenendo il satellite in terra. Questo ritardo rappresenta un momento di attesa per l’avanzamento della tecnologia aerospaziale nazionale, che continua a svilupparsi in Abruzzo. La sospensione del lancio evidenzia le sfide tecniche e logistiche legate alle operazioni spaziali, sottolineando l’importanza di un’accurata pianificazione e preparazione.

L’attesa per vedere il nuovo “occhio” italiano nello spazio si prolunga. Il lancio del satellite Cosmo-SkyMed di seconda generazione, uno dei fiori all’occhiello della nostra tecnologia aerospaziale, è stato sospeso per la seconda volta consecutiva. Il countdown definitivo, che avrebbe dovuto esserci oggi 29 dicembre alle 03:09 italiane, è stato bloccato da SpaceX, l’azienda di Elon Musk incaricata del trasporto in orbita. La causa? Alcuni controlli necessari ai sistemi di terra che hanno spinto i tecnici a fermare tutto per garantire la massima sicurezza. Non è il primo ostacolo che questa missione incontra sulla rampa di lancio della base di Vandenberg, in California. 🔗 Leggi su Cultweb.it

cosmo skymed secondo stop al lancio il satellite italiano nato in abruzzo resta a terra

© Cultweb.it - Cosmo-SkyMed, secondo stop al lancio: il satellite italiano nato in Abruzzo resta a terra

Leggi anche: Il terzo satellite Cosmo-SkyMed lascia Roma per andare nello spazio (via California)

Leggi anche: Asi rimanda atteso lancio Cosmo-SkyMed

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

cosmo skymed secondo stopASI rimanda il lancio di Cosmo-SkyMed: il satellite italiano aspetta 24 ore - L'ASI posticipa di 24 ore il lancio del satellite Cosmo- ilmetropolitano.it

cosmo skymed secondo stopAsi rimanda atteso lancio Cosmo-SkyMed - Il ritardo è dovuto "a problemi tecnici dei sistemi di terra e non riferibili al satellite", spiega l'Agenzia spaziale italiana ... rainews.it

Il nuovo satellite Cosmo-SkyMed verso il lancio - SkyMed, promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana e dal ministero della Difesa, è pronta ad accogliere un nuovo componente: il terzo satellite di seconda generazione (Csg ... ansa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.