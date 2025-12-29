Cosmo-SkyMed secondo stop al lancio | il satellite italiano nato in Abruzzo resta a terra

Il lancio del satellite italiano Cosmo-SkyMed di seconda generazione è stato nuovamente rinviato, mantenendo il satellite in terra. Questo ritardo rappresenta un momento di attesa per l’avanzamento della tecnologia aerospaziale nazionale, che continua a svilupparsi in Abruzzo. La sospensione del lancio evidenzia le sfide tecniche e logistiche legate alle operazioni spaziali, sottolineando l’importanza di un’accurata pianificazione e preparazione.

L'attesa per vedere il nuovo "occhio" italiano nello spazio si prolunga. Il lancio del satellite Cosmo-SkyMed di seconda generazione, uno dei fiori all'occhiello della nostra tecnologia aerospaziale, è stato sospeso per la seconda volta consecutiva. Il countdown definitivo, che avrebbe dovuto esserci oggi 29 dicembre alle 03:09 italiane, è stato bloccato da SpaceX, l'azienda di Elon Musk incaricata del trasporto in orbita. La causa? Alcuni controlli necessari ai sistemi di terra che hanno spinto i tecnici a fermare tutto per garantire la massima sicurezza. Non è il primo ostacolo che questa missione incontra sulla rampa di lancio della base di Vandenberg, in California.

