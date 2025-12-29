Tra Natale e Capodanno, le freccette sono diventate il nostro passatempo preferito. Il World Darts Championship, evento ormai presente anche online, si inserisce tra le tradizioni di fine anno, attirando l’attenzione di chi, cresciuto in rete, si ritrova a seguire questa disciplina senza averla cercata. Un’occasione per scoprire uno sport che, pur semplice, richiede abilità e concentrazione.

Il World Darts Championship è una di quelle cose che, per chi è cresciuto dentro Internet, iniziano a diventare interessanti quando cominciano a comparire ovunque senza che tu le stia cercando. Clip brevi, meme che fanno ridere e audio ripetuti. È successo così anche con le freccette, o darts. Non con una partita vista per caso in tv, ma con una sequenza di video che continuavano a tornare nel mio : gente che entra su un palco illuminato come fosse un grande evento, folla che canta Titanium di David Guetta con una convinzione difficile da spiegare, atmosfera più vicina a una serata lunga tra amici che a una competizione sportiva classica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Così le freccette sono diventate il nostro sport preferito nei giorni sospesi tra Natale e Capodanno

Leggi anche: Così le residenze universitarie sono diventate un affare d'oro per i privati con i soldi dell'Europa

Leggi anche: Dopo la cocaina l'emergenza crack. Così le periferie di Roma sono diventate fabbriche della dipendenza

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Le freccette hanno centrato il bersaglio - Il campionato mondiale di freccette che comincia giovedì sera a Londra ha il più alto montepremi di sempre: oltre 5 milioni di euro totali, un quinto dei quali andranno al vincitore. ilpost.it

Le freccette sono solo un gioco da pub? La scienza dice altro - Quest'anno Luke Littler è diventato il più giovane campione mondiale di sempre a soli 17 anni, ma quel che molti si chiedono è se questo talento sia innato in alcune persone o se Littler sia ... gazzetta.it

Succede qualcosa di interessante praticamente tutti i giorni, con alcuni eventi – come la Coppa d’Africa di calcio e i Mondiali di freccette – che andranno avanti per tutte le vacanze. Qui ci sono un po’ di consigli, giorno per giorno: - facebook.com facebook