Cosa le ha uccise fulminante Madre e figlia morte a poche ore di distanza | la scoperta shock

Il 31 dicembre sarà eseguita l’autopsia su Antonella Di Ielsi, 50 anni, e sulla figlia Sara Di Vita, 15 anni, decedute a poche ore di distanza per sospetta intossicazione. La vicenda ha suscitato grande interesse e attenzione, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica coincidenza. La ricerca mira a chiarire le circostanze che hanno portato a questa drammatica perdita.

Mercoledì 31 dicembre verrà eseguita l’ autopsia su Antonella Di Ielsi, 50 anni, e sulla figlia Sara Di Vita, 15 anni, morte a poche ore di distanza per una sospetta intossicazione. Un caso che ha scosso la comunità di Pietracatella, nel Campobasso, e che ora è al centro di un’inchiesta giudiziaria. Madre e figlia si erano presentate al pronto soccorso di Campobasso dopo la cena della Vigilia di Natale, lamentando un malessere generale. Dopo una prima valutazione medica, entrambe erano state dimesse e rimandate a casa. Secondo quanto riferito dalla Procura, la 15enne si sarebbe recata in ospedale due volte prima del decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

