Cosa le ha uccise fulminante Madre e figlia morte a poche ore di distanza | la scoperta choc

Una normale vigilia di Natale si è trasformata in tragedia per una famiglia, con madre e figlia trovate morte a poche ore di distanza. La scoperta ha suscitato grande sgomento e molte domande senza risposta. In un contesto di apparente serenità, si è consumata una tragedia improvvisa e inaspettata, lasciando la comunità e le autorità a cercare chiarimenti su quanto accaduto.

Una vigilia di Natale qualunque, la tavola imbandita, la famiglia riunita come ogni anno. Poi, nel giro di pochissimi giorni, il silenzio più nero, il dolore, le sirene delle ambulanze e le domande che nessuno, per ora, sa ancora davvero come spiegare. In un piccolo paese del Molise la festa si è trasformata in tragedia. Perché quello che è successo a Pietracatella, in provincia di Campobasso, ha sconvolto tutti: una madre e una figlia adolescenti che si sentono male dopo cena, vanno in ospedale, vengono rimandate a casa e, a distanza di poche ore l’una dall’altra, muoiono. E ora su quei momenti si sta cercando di fare luce, minuto per minuto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

