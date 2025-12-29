Durante un incontro a Mar-a-Lago, Donald Trump e Volodymyr Zelensky hanno discusso della possibilità di un accordo di pace tra Russia e Ucraina. Sebbene abbiano espresso ottimismo, al momento non sono stati raggiunti progressi concreti. La discussione ha analizzato vari aspetti della crisi, senza tuttavia arrivare a decisioni definitive. La situazione rimane in evoluzione, con un focus sulla ricerca di soluzioni diplomatiche.

Vicini, anzi «molto vicini» a un accordo. L’ottimismo di Donald Trump alla fine dell’incontro con Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago sui negoziati di pace tra Russia e Ucraina per ora non è basato su progressi concreti. Nel senso che non si sa su cosa abbiano concordato Kiev e Washigton e men che meno si sa cosa ne pensi Mosca. «Non voglio dire quando, ma penso che arriveremo alla pace», ha sostenuto Trump, il quale si è anche detto pronto a parlare al Parlamento ucraino. Evidentemente perché la questione del Donbass ha necessità difficili da accettare. Intanto a gennaio i Volenterosi si riuniranno per gli aiuti all’Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Trump riceve Zelensky in Florida, l'incontro sul piano di pace per mettere fine alla guerra tra Ucraina e Russia

Leggi anche: Ucraina, Zelensky vola da Trump: domenica il vertice sulla pace a Mar-a-Lago: “Mai così vicini all'accordo”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Guerra Ucraina Russia, Trump vede Zelensky: Lui e Putin pronti, vicini a soluzione; Domenica Zelensky va da Trump. Sul tavolo garanzie di sicurezza. Mosca: piano pace Kiev diverso da quello Usa; Trump riceve Zelensky in Florida, com'è andato l'incontro per la pace tra Ucraina e Russia: Se non finiamo ora durerà a lungo; Cosa hanno deciso Trump e Zelensky a Mar-a-Lago sul piano di pace tra Russia e Ucraina.

Cosa hanno deciso Trump e Zelensky a Mar-a-Lago sul piano di pace tra Russia e Ucraina - «Non voglio dire quando, ma penso che arriveremo alla pace», ha detto il presidente Usa. open.online

Isis, che cosa succede in Nigeria - La sera di Natale gli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione militare congiunta contro campi di militanti legati all'ISIS nel nord- startmag.it