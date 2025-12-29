Cosa ha detto Spalletti ai calciatori nell'intervallo di Pisa-Juve | tremavano anche le mura
Durante l’intervallo di Pisa-Juve, Spalletti ha rivolto ai calciatori parole che hanno colpito per la loro intensità, evidenziando l’importanza di concentrarsi e mantenere la calma. Quel discorso riflette la sua volontà di rafforzare la mentalità del gruppo e di imprimere un cambio di passo nella squadra. Un momento che svela le strategie del tecnico per affrontare le sfide e migliorare le prestazioni sul campo.
Il retroscena di quanto avvenuto nello spogliatoio spiega bene quali sono mentalità e cambio di passo che il tecnico chiede ai calciatori. Ne ha enunciate quattro, per scandire un concetto essenziale che è un richiamo alla storia, alla maglia che indossano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
