Cosa ha detto Spalletti ai calciatori nell'intervallo di Pisa-Juve | tremavano anche le mura

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’intervallo di Pisa-Juve, Spalletti ha rivolto ai calciatori parole che hanno colpito per la loro intensità, evidenziando l’importanza di concentrarsi e mantenere la calma. Quel discorso riflette la sua volontà di rafforzare la mentalità del gruppo e di imprimere un cambio di passo nella squadra. Un momento che svela le strategie del tecnico per affrontare le sfide e migliorare le prestazioni sul campo.

Il retroscena di quanto avvenuto nello spogliatoio spiega bene quali sono mentalità e cambio di passo che il tecnico chiede ai calciatori. Ne ha enunciate quattro, per scandire un concetto essenziale che è un richiamo alla storia, alla maglia che indossano. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Juve Pafos: «Non ho cambiato idea su questa squadra, vedo delle potenzialità. Ecco cosa ho detto nell’intervallo»

Leggi anche: Mercato Juve, Spalletti senza filtri verso la sessione di gennaio: «Mi fido dei miei calciatori ma…». Cosa ha detto dopo il Pafos

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cosa ha detto John Elkann alla cena di Natale della Juventus: le parole rivolte a Spalletti e alla squadra; Spalletti: 'Bremer gioca. Da Gasp c'è da imparare'; Spalletti e la battuta su David che fa ridere tutta la sala stampa: Meno male che non l'hanno portato a cena...; Spalletti ha trovato il soprannome a Zhegrova: Zeppetta. Da dove nasce.

cosa ha detto spallettiJuventus, cos'ha detto Spalletti ai suoi giocatori nell'intervallo a Pisa: "Svegliatevi" - Luciano Spalletti striglia la Juventus, e i giocatori bianconeri rispondono. tuttomercatoweb.com

Pagina 1 | “Spalletti l’ha sistemata”, “L’ambizione è quella, una dolce condanna”: la Juve su Sky - I bianconeri a Pisa hanno centrato il quarto successo di fila tra Champions League e Serie A e al momento sono nei primi quattro posti, in attesa della Roma. msn.com

cosa ha detto spallettiSpalletti Juventus, il retroscena dopo il successo interno contro la Roma! Messaggio di Elkann al tecnico bianconero: ecco cosa gli ha detto - Spalletti Juventus: la vittoria contro la Roma consolida il rapporto tra il tecnico e la proprietà? calcionews24.com

SPALLETTI & LOCATELLI Speak After Napoli 2-1 Juventus | PRESS CONFERENCE ??

Video SPALLETTI & LOCATELLI Speak After Napoli 2-1 Juventus | PRESS CONFERENCE ??

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.