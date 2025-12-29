Cosa fare a Milano a Capodanno 2026 | le attrazioni e gli eventi per il 31 dicembre

A Milano, il Capodanno 2026 offre una varietà di eventi e iniziative per trascorrere la serata del 31 dicembre. Tra spettacoli, feste a tema e momenti di convivialità, la città si prepara a salutare l’anno nuovo con eventi adatti a diversi gusti. Ecco una panoramica delle principali attrazioni e possibilità per vivere al meglio questa occasione speciale.

Cosa fare a Capodanno a Milano - Dalle spa ai ristoranti, dal teatro ai musei aperti: cosa fare a Capodanno a Milano per salutare il nuovo anno in città (o appena fuori) ... grazia.it

Capodanno 2026, cosa fare a Milano: gli eventi in programma - L’atmosfera olimpica accompagnerà tutta la città moltiplicando installazioni ed eventi diffusi in attesa della fiaccolata che darà il via ai Giochi. tg24.sky.it

