Il piano tra Trump e Zelensky riguarda le garanzie di sicurezza degli Stati Uniti per l’Ucraina. Dopo un incontro a Mar-a-Lago, il presidente ucraino ha confermato che le garanzie sono state concordate al 100 per cento. Questo accordo rappresenta un passo importante nel rapporto tra i due paesi e nel quadro delle strategie di sicurezza dell’Ucraina, in un contesto di crescente attenzione internazionale alla regione.

Volodymyr Zelensky ha annunciato che le garanzie di sicurezza degli Stati Uniti per l’Ucraina sono state “concordate al 100 per cento” al termine di un incontro definito ad alta tensione con il presidente statunitense Donald Trump, svoltosi domenica a Mar-a-Lago, in Florida. Il vertice rappresenta un passo significativo nel percorso verso un possibile accordo di pace per porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Parlando con i giornalisti, il presidente ucraino ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando che il piano di pace in 20 punti è stato concordato “al 90 per cento” e che un piano economico per la ricostruzione e la ripresa dell’economia ucraina è ormai “quasi ultimato”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cosa c’è nel piano tra Trump e Zelensky

Leggi anche: Cosa hanno deciso Trump e Zelensky a Mar-a-Lago sul piano di pace tra Russia e Ucraina

Leggi anche: Cosa prevede l’accordo tra Israele e Hamas per la pace a Gaza e cosa c’è nel piano di Trump sugli ostaggi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cosa si dice in TV, Bersani: “L’Europa non ha forza per smontare piano USA”. Tremonti: “Dottrina del Cremlino è quella della Russia imperialista”. Bonelli: “Trump ... - Nei salotti dei talk show italici si parla soprattutto di quel che sta avvenendo tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. blitzquotidiano.it

Cosa c’è di tanto interessante nella telefonata tra Witkoff e Ushakov per discutere del piano per l’Ucraina - Lo scorso 14 ottobre vi è stata una telefonata riservata tra l’emissario di Trump e il consigliere di Putin: Witkoff ha proposto un piano di pace in 20 punti per l’Ucraina e suggerito la chiamata ... fanpage.it

Vertice USA-Russia, Putin: “piano Trump? Ok solo in parte”/ Scontro sui territori Ucraina: cosa succede ora - Come sono andati i colloqui al Cremlino tra Kushner, Witkoff e Putin e cosa può succedere ora: il piano di pace, i territori e la tensione con l'UE NON È ANDATO BENISSIMO L’INCONTRO AL CREMLINO: IL ... ilsussidiario.net

Nuovo attacco di Trump all'Europa e a Zelensky

GUERRA | Ecco cosa prevede il piano discusso da Trump e Zelensky in Florida: tutti i punti. https://gazzettadelsud.it/p=2149361 - facebook.com facebook

Cosa c’è nel piano casa nazionale proposto da quaranta città x.com