Cosa aveva detto alla cugina Paola Garlasco la scoperta sul telefono di Chiara Poggi

Un messaggio inviato alla cugina Paola emerge come elemento chiave nella vicenda di Garlasco. La scoperta, fatta attraverso il telefono di Chiara Poggi, introduce un nuovo elemento di riflessione in un caso che, a distanza di anni, mantiene il suo fascino di mistero e incertezza. Questo SMS, breve e diretto, apre possibili nuove interpretazioni e approfondimenti sulla vicenda.

Un ultimo sms, breve e diretto, torna a insinuarsi tra le pieghe di una vicenda che, a distanza di anni, continua a generare interrogativi. Le anticipazioni del settimanale Giallo riportano alla luce un messaggio che Chiara Poggi avrebbe inviato alla cugina Paola Cappa pochi giorni prima dell’omicidio, un dettaglio che riaccende l’attenzione su dinamiche familiari rimaste finora ai margini del racconto pubblico del delitto avvenuto a Garlasco. Secondo quanto ricostruito dalla rivista attraverso contenuti social e testimonianze indirette, nei mesi precedenti alla tragedia il rapporto tra le due giovani non sarebbe stato lineare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “No, quello no”, l’ultimo sms choc di Chiara Poggi alla cugina Paola: cosa c’era davvero dietro quel messaggio

Leggi anche: Chiara Poggi, l?ultimo sms alla cugina Paola: «No, il Contramal non te lo compro senza ricetta». A cosa serve l'oppiode, le tensioni prima dell'omicidio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sogni di pick and roll, 14enne palermitana cugina di Yaya Tourè incanta il basket azzurro: Nazionale, che orgoglio; Morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell’Avvocato aveva 100 anni; Moglie tradita massacra di botte la cognata e le rade a zero i capelli; Giuseppe Calì spara a Valentina Peonio: «Volevo mostrare il fucile a mia cugina», arrestato grazie alla testimone e alla targa della Smart.

Delitto di Garlasco, ennesimo colpo di scena: l'ultimo sms choc di Chiara Poggi alla cugina Paola Cappa - Delitto di Garlasco, è emerso un nuovo dettaglio: ecco cosa rivela l'ultimo sms di Chiara Poggi alla cugina Paola Cappa ... notizie.it