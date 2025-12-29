Corte dei conti L’affondo di Schlein | Vogliono mani libere

La discussione sulla riforma della Corte dei Conti evidenzia le preoccupazioni riguardo a possibili tentativi di indebolire il ruolo di questo organismo di controllo. Secondo alcune opinioni, si potrebbe trattare di un passo volto a ridurre la trasparenza e l’efficacia delle funzioni di vigilanza, alimentando il dibattito sulla validità delle riforme proposte e sul loro impatto sul sistema di governance e legalità in Italia.

"La riforma della Corte dei Conti è un'altra prova del disegno di un governo che si ritiene al di sopra della legge. Il silenzio assenso e il tetto massimo di sanzione per un funzionario che viola la legge, insieme all'abolizione dell'abuso d'ufficio, crea una sacca d'impunità pericolosa". Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein (nella foto). "Del resto – sottolinea Schlein in una nota – l'ha detto chiaro e tondo Giorgia Meloni dopo che la Corte dei Conti ha bloccato il pessimo progetto del Ponte sul stretto di Messina: questo governo vuole le mani libere per fare tutto ciò che ritiene coi soldi degli italiani, rifiuta ogni forma di controllo, rifiuta ogni risposta che non sia 'sì signora'.

