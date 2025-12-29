Il ruolo del centravanti rimane centrale nel calcio moderno. La capacità di segnare, mantenere la posizione e guidare l’attacco sono caratteristiche fondamentali per il successo di una squadra. Napoli, con il suo nuovo attaccante, sembra aver trovato l’elemento che può fare la differenza. In un panorama in continua evoluzione, la presenza di un riferimento in attacco rappresenta ancora un punto di stabilità e affidabilità per le ambizioni della squadra.

Il calcio evolve, ma alcune certezze restano immutabili: avere un centravanti spietato semplifica tutto. A Cremona il Napoli lo ha dimostrato ancora una volta, affidandosi a un Rasmus Hojlund in versione totale. Come racconta Fabio Mandarini, inviato a Cremona per il Corriere dello Sport, la squadra di Conte ha saputo reagire alla prima vera difficoltà stagionale, l'assenza del totem Lukaku, costruendo un'alternativa credibile e devastante. La risposta è arrivata nel modo più diretto possibile: due gol, controllo della partita e undicesima vittoria stagionale.

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: "Napoli ha trovato il suo Ras"

