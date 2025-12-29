Corriere dello Sport | Napoli ha trovato il suo Ras
Il ruolo del centravanti rimane centrale nel calcio moderno. La capacità di segnare, mantenere la posizione e guidare l’attacco sono caratteristiche fondamentali per il successo di una squadra. Napoli, con il suo nuovo attaccante, sembra aver trovato l’elemento che può fare la differenza. In un panorama in continua evoluzione, la presenza di un riferimento in attacco rappresenta ancora un punto di stabilità e affidabilità per le ambizioni della squadra.
"> Il calcio evolve, ma alcune certezze restano immutabili: avere un centravanti spietato semplifica tutto. A Cremona il Napoli lo ha dimostrato ancora una volta, affidandosi a un Rasmus Hojlund in versione totale. Come racconta Fabio Mandarini, inviato a Cremona per il Corriere dello Sport, la squadra di Conte ha saputo reagire alla prima vera difficoltà stagionale, l’assenza del totem Lukaku, costruendo un’alternativa credibile e devastante. La risposta è arrivata nel modo più diretto possibile: due gol, controllo della partita e undicesima vittoria stagionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Leggi anche: Corriere dello Sport: “Hojlund, il Napoli ha il suo faro”
Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, Hojlund conquista la città: Conte ha trovato il suo nove”
Conte in un mese ha ridisegnato una squadra nuova: ecco come Antonio ha rilanciato il Napoli; Supercoppa, trionfo Napoli! Solo il 31 dicembre il poster celebrativo in edicola con il; Lotta scudetto, sarà un mese decisivo: Inter, Napoli e Milan contro i loro fantasmi. La Juve ha una possibilità unica; Neres esclusivo: Il Napoli, la Supercoppa e il mio calcio nato per strada.
Corriere dello Sport: “Napoli ha trovato il suo Ras” - Il calcio evolve, ma alcune certezze restano immutabili: avere un centravanti spietato semplifica tutto. napolipiu.com
Corriere dello Sport: “Napoli ha un nuovo re” - 30, proveniente da Riyadh con un carico speciale in più: la Supercoppa italiana, alta 77 centimetri e pes ... napolipiu.com
Marotta stuzzica Conte: Il "Napoli è il più serio candidato alla vittoria dello scudetto" - Il presidente dell'Inter ha parlato in diretta tv su Dazn nell'imminenza del calcio d'inizio della sfida alla New Balance Arena contro l'Atalanta ... msn.com
Corriere dello Sport added a new photo. - Corriere dello Sport - facebook.com facebook
La prima pagina del Corriere di Bologna Sport in edicola oggi. Buona giornata x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.