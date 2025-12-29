Corriere dello Sport – Il Barcellona lavora per Vlahovic è il perfetto sostituto per Lewandowski

Il Corriere dello Sport conferma che il Barcellona sta valutando Vlahovic come possibile sostituto di Lewandowski. La situazione in casa Juventus rimane sotto osservazione, con il futuro dell’attaccante serbo al centro delle discussioni. La trattativa potrebbe influenzare le strategie di mercato delle prossime settimane, mantenendo alta l’attenzione sugli sviluppi di questa possibile operazione.

2025-12-29 15:02:00 Arrivano conferme dal CdS: In casa Juventus tiene ancora banco la situazione Vlahovic. L’attaccante serbo, ora alle prese con un infortunio che potrebbe farlo tornare in campo solo a marzo, ha il contratto in scadenza a giugno 2026. Nonostante un ottimo inizio di stagione, non si sono registrati passi avanti con i bianconeri sull’eventuale rinnovo, dunque da gennaio sarà libero di inizare a parlare con altri squadre per un trasferimento a parametro zero per unirsi dalla prossima stagione. Tanti si stanno già muovendo per l’ex Fiorentina, ma l’indiscrezione dalla Spagna vuole il Barcellona in pole. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

