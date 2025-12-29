Corea del Nord testato un missile da crociera a lungo raggio

La Corea del Nord ha annunciato il test di due missili da crociera a lungo raggio, finalizzato a verificare le capacità di deterrenza nucleare del Paese. Il lancio avviene a pochi giorni dalla presentazione di avanzamenti nella costruzione del suo primo sottomarino a propulsione nucleare, evidenziando l’intensificazione delle attività militari nordcoreane.

La Corea del Nord ha dichiarato di aver lanciato due missili da crociera strategici a lungo raggio per testare la deterrenza nucleare del Paese, pochi giorni dopo aver mostrato apparenti progressi nella costruzione del suo primo sottomarino a propulsione nucleare. L'agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency (KCNA) ha riferito che i lanci di missili sono avvenuti domenica 28 dicembre dalla costa occidentale del Paese, alla presenza del leader Kim Jong Un.

La Corea del Nord testa «un missile da crociera a lungo raggio» - La Corea del Nord ha eseguito il test di un missile da crociera a lungo raggio in grado di portare una testata nucleare. ilsole24ore.com

Testato un missile da crociera a lungo raggio - un, ha supervisionato l'esercitazione e ha sollecitato uno sviluppo «illimitato e sostenibile» delle forze di combattimento nucleari del suo Paese ... tio.ch

