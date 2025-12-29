Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani sostenibilità e grandi firme

Dal 4 al 6 gennaio, il Palaindoor di Udine ospita la 20ª Coppa del Mondo Under 20 di scherma, con le competizioni di spada femminile Cadette e Giovani. L’evento, che segna il debutto dell’Under 17, vede Mara Navarria come madrina. Assalto Tv trasmette in diretta le fasi finali, offrendo uno sguardo sulle giovani promesse e l’impegno per la sostenibilità nel mondo dello sport.

Dal 4 al 6 gennaio il Palaindoor “Ovidio Bernes” ospita spada femminile Cadette e Giovani: debutta l’Under 17, Mara Navarria madrina e fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma. Udine capitale della scherma giovanile internazionale Per il ventesimo anno consecutivo la Coppa del Mondo Under 20 di scherma fa tappa in . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine, Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani, sostenibilità e grandi firme Leggi anche: Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine, Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani, sostenibilità e grandi firme Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Coppa del Mondo Under 20 di Udine pronta per la ventesima edizione: Cadette e Giovani della spada femminile in pedana nel segno della Sostenibilità. Mara Navarria la madrina, fasi finali in diretta su Assalto - La TV della Scherma; La Coppa del Mondo Under 20 di spada aprirà il 2026 della scherma: tutti gli atleti in pedana nella tappa femminile di Udine (in gara anche le Cadette) e nella prova maschile di Basilea; Erika Saraceni: il record Under 20 nel salto triplo, i primi Mondiali e l'obiettivo Olimpiadi · Atletica; Le migliori giovani spadiste del mondo in gara a Udine: 180 atlete da 32 Paesi. Coppa del Mondo Under 20 di scherma. 4-6 gennaio 2026 a Udine - La spadista di Carlino – medaglia d’oro a squadre alle Olimpiadi di Parigi insieme all’udinese Giulia ... udine20.it

Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine, Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani, sostenibilità e grandi firme - Dal 4 al 6 gennaio il Palaindoor “Ovidio Bernes” ospita spada femminile Cadette e Giovani: debutta l’Under 17, Mara Navarria madrina e fasi finali in diretta su ... sportface.it

Coppa del Mondo Under 20: la sciabolatrice Gaia Carafa vince nella prova a squadre a Budapest - Per Gaia Karola Carafa saldo positivo con Turchia (+3), Romania (+6) e Germania (ancora +3) mentre nella semifinale con l’Uzbekistan ha chiuso in parità con 14 stoccate messe a segno ed altrettante in ... foggiatoday.it

Quando Torremaggiore salvò la Coppa del Mondo di calcio - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.