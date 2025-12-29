Coppa del Mondo Under 20 di scherma 4-6 gennaio 2026 a Udine
Dal 4 al 6 gennaio 2026, Udine ospiterà la 20ª edizione della Coppa del Mondo Under 20 di scherma. L’evento, giunto quest’anno alla sua ventesima edizione, si inserisce nel calendario internazionale e conferma l’importanza della regione Friuli Venezia Giulia nel panorama sportivo giovanile. Una occasione per giovani atleti di confrontarsi a livello mondiale in un contesto di grande tradizione e passione per la scherma.
Per il 20° anno consecutivo la Coppa del Mondo Under 20 di scherma fa tappa in Friuli Venezia Giulia. Per l’occasione l’evento ritorna al Palaindoor “Ovidio Bernes” di Udine, sede che aveva già ospitato la manifestazione dal 2013 al 2020. In programma ci saranno sia la gara individuale di spada femminile, sia la competizione a squadre. La grande novità dell’edizione 2026 è rappresentata dal debutto della Coppa del Mondo Under 17: un nuovo circuito appena varato dalla Federazione Internazionale che prenderà ufficialmente il via proprio da Udine con la prova di spada femminile. Saranno infatti le Cadette ad inaugurare il programma domenica 4 gennaio, seguite dalla gara individuale Under 20 lunedì 5 gennaio e dalla prova a squadre Under 20 che chiuderà la tre giorni friulana martedì 6 gennaio. 🔗 Leggi su Udine20.it
