Coppa d' Africa i risultati di domenica

Milano, 29 dicembre 2025 – La seconda giornata della fase a gruppi della Coppa d’Africa, dedicata ai gruppi E ed F, ha fornito risultati significativi, determinando alcune classifiche definitive e aprendo nuovi interrogativi. In questa occasione, si sono delineate le prime tendenze e si sono approfonditi alcuni aspetti delle competizioni, offrendo un quadro chiaro di quanto accaduto e lasciando ancora spazio a sviluppi futuri.

Milano, 29 dicembre 2025 - La seconda giornata della Coppa d'Africa dedicata ai gruppi E ed F regala alcuni verdetti importanti, ma lascia ancora qualche scenario aperto. A sorridere è soprattutto l' Algeria, che stacca il pass per gli ottavi di finale grazie alla seconda vittoria consecutiva. Nel gruppo E le Volpi del Deserto superano di misura il Burkina Faso (1-0) e restano a punteggio pieno, confermandosi una delle difese più solide del torneo. Decisivo ancora una volta Riyad Mahrez, a segno su calcio di rigore al 23' del primo tempo. Nell'altra sfida del girone arriva invece la sorpresa: il Sudan batte 1-0 la Guinea Equatoriale e conquista tre punti pesantissimi, rilanciandosi nella corsa alla qualificazione e lasciando gli avversari a quota zero.

