Coppa d’Africa | altri 70 minuti per Machin Ma la sua Guinea è a un passo dall’eliminazione

La Coppa d’Africa si avvia verso la conclusione con ancora 70 minuti da giocare per Machin e la sua Guinea, ormai vicina all’eliminazione. Intanto, in casa Vis, il 2025 si conferma un anno di crescita complessiva, con miglioramenti nei risultati sportivi, nel settore giovanile e nell’engagement dei tifosi. Un periodo di sviluppo che segna un percorso positivo per la società e le sue attività.

In casa Vis il 2025 è stato un anno di crescita sotto ogni aspetto. Dai risultati della prima squadra a quelli del settore giovanile, dall’aumento di tifosi sugli spalti a quello sui social. Per la prima volta nella sua storia il Benelli ha ospitato un playoff di serie C e la Vis ha partecipato al prestigioso torneo giovanile di Viareggio. Da ormai qualche mese i biancorossi si stanno allenando in uno tra i centri sportivi più moderni d’Italia, il V Park, che verrà inaugurato nei primi mesi del 2026. A dicembre, sul proprio canale YouTube, la Vis ha inaugurato il format " Inside the club ", utile a far conoscere i propri calciatori a 360 gradi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

