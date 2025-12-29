Cooker Girl la food creator Aurora Cavallo sbarca a Torino nel 2026 | Non è un ristorante ma un luogo per cucinare insieme
Nel 2026 Torino accoglierà Cooker Girl, il progetto di Aurora Cavallo, nota food creator. Non si tratta di un ristorante tradizionale, ma di uno spazio dedicato alla convivialità e alla condivisione in cucina. Un luogo pensato per chi desidera sperimentare, imparare e cucinare insieme, offrendo un’esperienza culinaria diversa e coinvolgente per la comunità locale e non solo.
Le novità bollono letteralmente in pentola a Torino che, nel 2026, si prepara ad accogliere una novità culinaria in città firmata da Aurora Cavallo, anche più nota sui social e sulle piattaforme online come Cooker Girl. Classe 2001, è tra le food-influencer più amate e seguite (solo su Instagram. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Cooker Girl, chi è la nuova Chiara Ferragni che conquista i social con le sue ricette - Appassionata di cucina, Aurora Cavallo ha conquistato il titolo di food creator più famosa e apprezzata d'Italia a colpi di ricette Inserita dalla rivista Forbes tra gli under 30 più influenti sui ... affaritaliani.it
Aurora Cavallo, su Instagram “Cooker Girl” a DOI: “Hai il ciclo? Non puoi fare la maionese” - "C’è un atteggiamento, soprattutto nella ristorazione, un po’ maschilista. deejay.it
Chi è la food blogger Aurora Cavallo, la Cooker Girl amata sui social - Roma, 23 febbraio 2024 – Una delle food bloggers più note della Generazione Z è Cooker Girl, con 1,2 milioni di followers su TikTok e 1 milione di persone che la seguono su Instagram. quotidiano.net
Giallozafferano. . Tre antipasti di pesce che amerai. @cooker.girl Avete già intercettato il vostro preferito Ombrina marinata Crudo di capesante agli agrumi Gamberi marinati alla plancha Le ricette complete sono sul nostro sito www.giallozafferano.it - facebook.com facebook
