Cooker Girl la food creator Aurora Cavallo sbarca a Torino nel 2026 | Non è un ristorante ma un luogo per cucinare insieme

Nel 2026 Torino accoglierà Cooker Girl, il progetto di Aurora Cavallo, nota food creator. Non si tratta di un ristorante tradizionale, ma di uno spazio dedicato alla convivialità e alla condivisione in cucina. Un luogo pensato per chi desidera sperimentare, imparare e cucinare insieme, offrendo un’esperienza culinaria diversa e coinvolgente per la comunità locale e non solo.

Le novità bollono letteralmente in pentola a Torino che, nel 2026, si prepara ad accogliere una novità culinaria in città firmata da Aurora Cavallo, anche più nota sui social e sulle piattaforme online come Cooker Girl. Classe 2001, è tra le food-influencer più amate e seguite (solo su Instagram. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

