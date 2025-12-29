Controlli serrati dei Carabinieri | tolleranza zero contro l’alcol alla guida

Durante il fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno intensificato i controlli sul territorio dell’Alta Irpinia, con particolare attenzione alla verifica del rispetto delle norme sulla guida sotto l’effetto di alcol. L’operazione rientra in una più ampia strategia di prevenzione e tutela della sicurezza stradale, con tolleranza zero nei confronti di comportamenti pericolosi alla guida.

Tempo di lettura: 2 minuti Fine settimana di controlli serrati per i Carabinieri della Compagnia di Montella, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni dell'Alta Irpinia. L'attività, svolta sotto il coordinamento del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e sulla scorta delle direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, è stata finalizzata al contrasto delle cosiddette " stragi del sabato sera ". Nel corso delle attività, a Nusco, i militari dell'Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per "guida sotto l'influenza dell'alcool", un giovane residente in Alta Irpinia che durante un controllo, è risultato positivo all'accertamento alcolemico, con un tasso superiore a 1,5 gl.

