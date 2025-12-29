Controlli a Pedara | maxi sequestro e gravi irregolarità in un’azienda del settore agroalimentare

Le forze dell’ordine hanno effettuato un controllo congiunto in un’azienda di Pedara operante nel settore agroalimentare, riscontrando gravi irregolarità. L’operazione, condotta da carabinieri e Guardia di Finanza con il supporto di enti specializzati, ha portato al sequestro di prodotti e materiali, evidenziando la necessità di vigilanza e rispetto delle norme di sicurezza e qualità nel settore.

Operazione congiunta delle forze dell'ordine. I carabinieri della compagnia di Acireale e i finanzieri della Guardia di Finanza di Acireale, con il supporto del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Messina e dell' Asp veterinaria di Gravina di Catania, hanno eseguito un controllo congiunto in un'azienda di Pedara attiva nel commercio di fiori, piante e fertilizzanti. L'operazione si inserisce in una più ampia attività di contrasto alle irregolarità nel comparto agroalimentare e di tutela della salute pubblica. Segnalazioni e primi accertamenti. Le verifiche sono scattate a seguito di segnalazioni dei carabinieri della stazione di Pedara, che avevano individuato movimenti sospetti riconducibili alla stessa impresa.

