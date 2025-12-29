L’indagine di UniCattolica evidenzia due Italie distinte: da un lato, un Paese in difficoltà, dall’altro, una realtà che privilegia la stabilità economica. In un contesto di incertezza, molte famiglie cercano di mantenere saldo il proprio tenore di vita, preferendo scelte finanziarie conservative. Questa distinzione riflette le diverse condizioni e percezioni che caratterizzano le zone e le fasce sociali del Paese.

Cremona, 29 dicembre 2025 – C’è un’Italia che, quando guarda al proprio portafoglio, sceglie la parola “stabilità”. E ce n’è un’altra che, quando alza lo sguardo sull’economia nazionale, vira più nettamente verso il pessimismo. È la fotografia che emerge dal monitor continuativo di EngageMinds Hub – Consumer, Food & Health Research Center dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Cremona), che prova a misurare non solo “come vanno le cose”, ma anche come vengono vissute e raccontate dalle persone. Il bilancio personale: niente boom, ma neppure crolli. La prima evidenza è che quasi un italiano su quattro (24%) dichiara di stare peggio rispetto a un anno fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Conti di casa “stabili”, Paese in affanno: ci sono due Italie nell’indagine di UniCattolica

Leggi anche: Luca Zaia: «Ci sono due Italie, prendiamone atto»

Leggi anche: Colpo di scena nell'indagine sulla morte del ciclista Francesco Vita: rinviata autopsia, ci sono nuovi indagati

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Conti deposito: cosa cambia per il 2026 dopo le decisioni della BCE; Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+, outlook stabile. Giorgetti: «Abbiamo riportato il Paese sulla giusta strada».

Conti di casa “stabili”, Paese in affanno: ci sono due Italie nell’indagine di UniCattolica - E ce n’è un’altra che, quando alza lo sguardo sull’economia nazionale, vira più nettamente verso il pessimismo ... quotidiano.net