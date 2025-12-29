conte sta trasformando hojlund in un attaccante totale

Conte sta plasmando Rasmus Hojlund in un attaccante completo, capace di contribuire in fase offensiva e di supporto. La crescita del giovane danese, osservata durante la recente partita Cremonese-Napoli, evidenzia miglioramenti nelle sue caratteristiche tecniche e tattiche. La sua evoluzione sotto la guida dell’allenatore italiano rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale, confermando le aspettative di un talento in fase di sviluppo.

La metamorfosi, la crescita di Rasmus Hojlund nel commento della Gazzetta dello Sport con Alex Frosio che ha seguito per il quotidiano Cremonese-Napoli vinta dagli azzurri due a zero proprio con doppietta del 22enne attaccante danese. Scrive la Gazzetta: Sarebbe utile stabilire – e non è effettivamente possibile – dove si trova il confine tra esaltazione e dipendenza. Perché è chiaro che il Napoli dipende fortemente, e non soltanto in termini realizzativi, dal suo centravanti. Era già successo con l’arrivo di Romelu Lukaku, pietra angolare del gioco contiano, indispensabile per risalire il campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

