conte sta trasformando hojlund come ha fatto con lukaku

Il Napoli ha ottenuto una vittoria importante contro la Cremonese, grazie alla doppietta di Hojlund. Negli ultimi mesi, il giovane attaccante danese è stato al centro dell’attenzione, richiamando paragoni con altri acquisti come McTominay, arrivati dal Manchester United. Come già successo con Lukaku, anche Hojlund sta dimostrando di poter diventare un elemento chiave della squadra, consolidando il percorso di crescita intrapreso dal club.

Il Napoli ieri ha superato la Cremonese con una doppietta di Hojlund. SI parla oramai sempre più spesso del danese, come è stato l’anno scorso per McTominay, due campioni arrivati quasi come scarti dal Manchester United. Proprio su questo si è interrogata oggi la Gazzetta dello Sport. “Chi andrebbe sepolto di domande è il Manchester United che di Hojlund, seppure a caro prezzo, non vedeva l’ora di liberarsi, come un anno prima McTominay. Va bene che la Premier viaggia su altre dimensioni, ma possibile che il danese sia un altro giocatore soltanto perché la A è meno “allenante”? Meglio non dimenticare le parole di Conte dopo Riad: «Hojlund e McTominay non giocavano allo United. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

