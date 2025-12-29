Conte getta l’amo e ancora una volta i pesci interisti abboccano

Anche quest’anno, le dinamiche tra Marotta, Conte e i giocatori interisti suscitano attenzione tra i tifosi nerazzurri. Le recenti dichiarazioni e indiscrezioni alimentano discussioni e aspettative, mantenendo vivo l’interesse sulla situazione della squadra. In un contesto di continui cambiamenti, l’attenzione rimane alta sui rapporti tra staff tecnico e società, riflettendo le sfide e le tensioni tipiche di un club ai vertici del calcio italiano.

Marotta vs Conte, Conte vs Chivu. La Padania nerazzurra ci casca di nuovo come lo scorso anno. Il coach british-pugliese nel dopo Cremonese-Napoli e dopo la terza gara dominante va in tv e dice: “non siamo ancora come Juve, Inter e Milan”. Apriti cielo, qualche fuoco amico dei soliti napoletani permalosi e, soprattutto, le critiche di chi proprio non sopporta Antonio perché alla fine riesce sempre a portare a casa i trofei. L’allenatore del Napoli sa che dalla prossima domenica, per poco più di tre settimane, dovrà giocarsi otto partite su due fronti: uno snodo cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte getta l’amo e ancora una volta i pesci interisti abboccano Leggi anche: Corriere dello Sport: “Una volta ancora senza Conte” Leggi anche: Sonia Bruganelli si racconta senza filtri: "Ho tradito solo una volta, mi sono punita per l’aborto. Ora amo di nuovo" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. "Capita spesso che la giustizia sbagli. E quando sbaglia si può considerare la cosa più immonda, la più ripugnante delle opere umane e getta onta su chiunque l'amministri." #ilcontedimontecristo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.