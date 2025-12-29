Conte fa passare il Napoli per la Cenerentola della Serie A raccontando una favola che non esiste

Antonio Conte dipinge un quadro del Napoli come la Cenerentola della Serie A, alimentando una narrazione che sembra lontana dalla realtà. Tuttavia, analizzando i dati economici e gli investimenti effettuati, emerge una prospettiva diversa, più equilibrata. La situazione del club partenopeo richiede un’interpretazione obiettiva, lontana da favole e stereotipi, per comprendere appieno il suo ruolo e le sue potenzialità nel campionato italiano.

L'intera narrazione di Antonio Conte sul Napoli che è inferiore alla Juventus, all'Inter e al Milan è ridimensionata dalla realtà dei conti e degli investimenti. E il tecnico, al netto del suo personaggio e delle comprensive strategie di comunicazione, non ha scuse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

