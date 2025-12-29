L’affermazione su Antonio Conte e il livello del Napoli rispetto a Juventus, Milan e Inter suscita spesso discussioni. Sebbene l’allenatore non condivida questa visione, il suo modo di essere e di parlare richiama una delle espressioni più rappresentative della cultura napoletana: “chiagne e fotte”. Questa analisi mira a valutare obiettivamente la posizione del Napoli nel panorama calcistico italiano, considerando aspetti tecnici e contestuali.

Anche se il diretto interessato non è d’accordo, Antonio Conte appartiene certamente alla (corposa) fascia di allenatori che incarnano perfettamente una delle frasi più identitarie della città di Napoli: “chiagne e fotte”. Modo dire che ben fotografa quelli che si lamentano sempre salvo poi raggiungere sempre i loro obiettivi e migliorare le proprie situazioni. Nel calcio, va detto, sono quasi tutti così. Si contano sulle dita di una mano i tecnici non lamentosi. Ieri Antonio – a domanda sul tema – è tornato su un concetto a lui caro, e cioè che il Napoli, per quanto stia migliorando e abbia avviato un progetto robusto e ambizioso, resta distante dai tre club che storicamente hanno dominato in Italia: la Juventus e le due milanesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte chiagne e fotte o è vero che il Napoli non è al livello di Juventus, Milan e Inter?

Leggi anche: Conte piange e vince (ossia chiagne e fotte), la Gazzetta a modo suo elogia il tecnico del Napoli

Leggi anche: Conte gela il Napoli: «Non siamo al livello di Inter, Juve e Milan. Vi spiego perché»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sandro Piccinini: «Conte chiagne e fotte, il suo non è un miracolo né il Napoli una società derelitta» - Nella sua rubrica su Repubblica “La sciabolata” il giornalista Sandro Piccinini dedica ampio spazio alle ultime dichiarazioni di Antonio Conte e smonta la retorica dell’allenatore del Napoli. ilnapolista.it

REPUBBLICA - Conte "chiagne e fotte". Chieda scusa o vinca lo Scudetto - Antonio Conte sta compiendo un vero e proprio miracolo sulla panchina del Napoli, ma alcune sue dichiarazioni sono apparse troppo pesanti e ingenerose. areanapoli.it

Inter-Napoli, Conte chiagne e fotte - Ognuno di loro tira acqua al proprio mulino, eppure ieri notte dai giullari di corte – tra una ballata di stelle e un’Era de Maggio – abbiamo sentito ... interlive.it

Conte chiagne e fotte o è vero che il Napoli non è al livello di Juventus, Milan e Inter Il Napoli ha lanciato un'opa sul calcio italiano ma uno storico ci direbbe di non confondere la cronaca con la storia. I sorpassi nella gerarchia del pallone (e non solo) sono pr - facebook.com facebook