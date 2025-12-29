Conte ancora a vanvera | Juve Milan e Inter diverse se vince un’altra è perché…
Dopo la vittoria per 2-0 contro la Cremonese, Antonio Conte ha commentato l’andamento delle principali squadre italiane, sottolineando le differenze tra Juventus, Milan e Inter. Con un atteggiamento sobrio e riflessivo, il tecnico ha evidenziato i progressi e le sfide di ciascuna squadra, lasciando spazio a considerazioni sulle possibilità future e sui fattori che potrebbero determinare un eventuale successo.
Conte. Dopo il successo per 2-0 contro la Cremonese, Antonio Conte si è presentato ai microfoni di DAZN con il tono di chi guarda al percorso compiuto con orgoglio ma anche con grande realismo. L’allenatore del Napoli ha voluto prima di tutto celebrare un anno che resterà nella storia recente del club, sottolineando il valore umano e sportivo del gruppo che ha saputo superare aspettative e difficoltà. Conte ha parlato apertamente delle emozioni vissute: “ Festeggiamo un anno bellissimo, abbiamo fatto qualcosa di inaspettato e straordinario vincendo lo scudetto incoronato con la Supercoppa dopo aver battuto Milan, Inter e Bologna “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
