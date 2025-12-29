Consumi Arera | disservizi energia elettrica acqua e gas? Ecco come presentare i reclami

Se si verificano disservizi nelle forniture di energia elettrica, gas o acqua, è possibile presentare un reclamo seguendo le procedure stabilite. Questa guida illustra come agire correttamente, sia personalmente che tramite rappresentanti o associazioni dei consumatori, per segnalare eventuali problemi e tutelare i propri diritti.

Roma, 29 dic. (AdnkronosLabitalia) - Il cliente che subisce un disservizio per le utenze energia elettrica, gas naturale e servizio idrico integrato (acqua), può presentare un reclamo, secondo le modalità previste, personalmente oppure tramite un rappresentante o un'associazione dei consumatori. Il reclamo può essere firmato da un solo soggetto (reclamo singolo) o da più firmatari (reclamo multiplo). Per presentare un reclamo scritto il cliente può anche usare il modulo che i venditori devono rendere disponibile e stampabile sul proprio sito internet, con accesso dalla home page e presso i loro eventuali sportelli distribuiti sul territorio.

