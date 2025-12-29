Il Consiglio regionale della Campania ha eletto l’ufficio di presidenza, segnando un passaggio importante nel suo percorso istituzionale. La composizione riflette le recenti dinamiche politiche, con alcune assenze significative come quella di Casa Riformista-Noi di Centro. La formazione dell’ufficio di presidenza rappresenta un momento di consolidamento per l’attività legislativa regionale, anche in un contesto di tensioni interne alla maggioranza.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Campania prende forma. I numeri tornano. La politica, un po’ meno. Eletti vicepresidenti Luca Trapanese per la maggioranza e Giuseppe Fabbricatore per l’opposizione, con 24 e 19 preferenze. Segretari Michela Rostan (19 voti) e Lucia Fortini (23 voti), quest’ultima già assessore all’Istruzione nella giunta De Luca. Questori infine Raffaele Aveta, alle Finanze con 23 voti, e Livio Petitto, al Personale con 18 preferenze. Da segnalare però un dato politico tutt’altro che secondario: in tutte e tre le votazioni è mancata la presenza dei cinque consiglieri del gruppo Casa Riformista – Noi di Centro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Consiglio regionale, eletto l’ufficio di presidenza: crepa in maggioranza, Casa Riformista-Noi di Centro disertano

Massimiliano Manfredi eletto Presidente del Consiglio regionale della Campania - Massimiliano Manfredi è stato eletto Presidente del Consiglio regionale della Campania durante la prima seduta della XII legislatura del Consiglio regionale, tenutasi lunedì 29 dicembre 2025. ilmonito.it

Parte la dodicesima legislatura del Consiglio regionale della Campania - Massimiliano Manfredi (Pd) è stato quindi eletto nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania, con 41 voti su 51 votanti, alla prima votazione. ansa.it