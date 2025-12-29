Consiglio regionale centrodestra all’attacco | Sospensione irrituale dei lavori maggioranza lacerata

Il consiglio regionale si trova al centro di tensioni politiche, con il centrodestra che denuncia una sospensione dei lavori considerata irrituale e una maggioranza di centrosinistra visibilmente divisa. Mentre il centrodestra ha mostrato unità e collaborazione, il centrosinistra attraversa una fase di lacerazioni interne, evidenziando le fragilità politiche all’interno dell’assemblea regionale campana.

Tempo di lettura: < 1 minuto “A fronte di un’apertura istituzionale del centrodestra che ha votato compatto Massimiliano Manfredi dimostrando rigore istituzionale e collaborazione nell’interesse dei cittadini campani, la maggioranza di centrosinistra si lacera nelle sue divisioni interne. A Manfredi sono mancati una decina di voti, le schede bianche e quelle marcate Trapanese, Fortini e la nulla De Luca. C’è stata inoltre una sospensione dei lavori irrituale, con una maggioranza che ancora diserta l’aula e impedisce la costituzione dell’ufficio di presidenza. Il titolo di questa giornata è: maggioranza lacerata, centrodestra compatto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Consiglio regionale, centrodestra all’attacco: “Sospensione irrituale dei lavori, maggioranza lacerata” Leggi anche: Chioggia, la maggioranza lacerata prende tempo: consiglio comunale rinviato Leggi anche: Consiglio regionale, dopo una breve sospensione presentate le linee programmatiche La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ecco come sarà il primo consiglio regionale del 29 dicembre - Tanti volti nuovi e anche qualche vecchia conoscenza: martedì 29 dicembre, alle ore 11, si terrà la prima seduta di Consiglio regionale in Campania dell'era Fico. msn.com

Elezioni regionali, ecco tutti gli eletti in Consiglio - E' un Consiglio regionale profondamente rinnovato nei volti quello che si riunirà entro venti giorni dalla proclamazione ufficiale degli eletti. rainews.it

Consiglio regionale, eletti i presidenti delle Commissioni: al centrodestra tutte le presidenze - Sono state definite e votate le presidenze delle otto Commissioni del Consiglio regionale della Calabria (sei permanenti e le due speciali Vigilanza e Anti- catanzaroinforma.it

Ultime trattative per Roberto Fico in vista del primo consiglio regionale in programma lunedì. Tre le partite ancora aperte: l’ingresso in giunta di Bonavitacola, la presidenza del Consiglio con Manfredi che insidia Petracca e il terzo nome in quota Partito Democ - facebook.com facebook

Il Consiglio regionale ha approvato la Legge di Stabilità e il Bilancio Ok a stanziamento di 50 milioni per completare la metro C di Roma Leggi la notizia ow.ly/75Q850XNJmB #LeggeDiStabilità #Bilancio2026 #Roma #MetroC #ConsiglioRegionale #L x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.