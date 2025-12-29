Consiglio Regionale Casa Riformista in rivolta | niente commissione via dall’aula

Il Consiglio regionale della Campania si è aperto con una protesta della maggioranza di Casa Riformista, che ha deciso di abbandonare l’aula e di non partecipare alla commissione. Questa presa di posizione riflette tensioni interne e un momento di instabilità politica nella regione, evidenziando le difficoltà di un percorso condiviso tra le forze in maggioranza.

Un incubo la prima riunione del Consiglio regionale della Campania per la maggioranza di Roberto Fico. Il gruppo di Casa Riformista – Noi di Centro non è tornato in aula dopo la sospensione. A quanto si apprende il gruppo si sente mortificato dal non aver ottenuto neanche una presidenza di commissione. Buio pesto anche sulla indicazione dell'assessore. Casa Riformista lamenta che a farla da padrone sono Partito Democratico e De Luca.

