Consiglio comunale un minuto di silenzio per ricordare Cicognola e Mirabassi

Prima dell'inizio della seduta del consiglio comunale di oggi, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Claudio Cicognola e Mirabassi. Entrambi hanno avuto un ruolo significativo nella comunità di Perugia: Cicognola come sotto-ufficiale della Polizia Locale e Mirabassi come artista. Un momento di raccoglimento per ricordare il loro contributo alla città e onorare la loro memoria.

Prima della seduta del consiglio comunale di oggi è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare due importanti personaggi venuti a mancare in questi giorni che hanno servito o rappresentato nel mondo Perugia: ovvero, il sotto-ufficiale della Polizia Locale Claudio Cicognola e l'artista.

