Consiglio comunale | decentramento e partecipazione tornano al centro dell’amministrazione cittadina

Il Consiglio Comunale si concentra nuovamente su decentramento e partecipazione, temi fondamentali per l’amministrazione cittadina. Oggi viene discussa la modifica dello statuto sul decentramento amministrativo, un passo importante per rafforzare il ruolo delle comunità locali. È essenziale chiarire il percorso e le motivazioni che hanno portato a questa decisione, garantendo trasparenza e rispetto della storia condivisa.

“Oggi finalmente portiamo in aula la modifica dello statuto sul decentramento amministrativo, un tema a noi molto caro, ma è doveroso mettere ordine in merito all’excursus e alla storia che ha portato a questo risultato, perché non si può e non si deve mistificare la realtà: il ritorno delle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Molfetta: scioglimento del consiglio comunale Tredici firme, fine dell'amministrazione Minervini Leggi anche: Centro Coop Colleferro a rischio chiusura, l’amministrazione comunale al fianco dei lavoratori Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Via libera all’unanimità in II Commissione alla modifica dello Statuto per l’istituzione delle Circoscrizioni · ilreggino.it; Nuove circoscrizioni, il Pd metropolitano: Un passo storico; Festa dei 18enni pisani: alla Stazione Leopolda il “battesimo civico” organizzato dal; Circoscrizioni, il gruppo Lega: Il prossimo passaggio sarà l'adozione del regolamento. Reggio, via libera alle circoscrizioni nell’ultimo Consiglio del 2025 - REGGIO CALABRIA Si chiude con una svolta attesa da anni l’ultimo Consiglio comunale del 2025, senza Giuseppe Falcomatà, ufficialmente decaduto da sindaco per incompatibilità con la carica di consiglie ... corrieredellacalabria.it

Consiglio Comunale, Milia: “Grazie a Forza Italia primo passo per il ritorno delle Circoscrizioni” - La svolta, ha spiegato Milia, è arrivata grazie a Forza Italia: “Nella legge di bilancio 2022- reggiotv.it

Reggio, ultimo Consiglio dell’anno. Milia: ‘Grazie a FI ok a primo step per le Circoscrizioni’ - "Ora il prossimo obiettivo è il regolamento – dichiara Milia – per arrivare al turno elettorale della primavera 2026 ed eleggere finalmente le circoscrizioni" ... citynow.it

Pula: il Consiglio comunale approva il bilancio x.com

Convocazione del Consiglio Comunale in sessione Ordinaria per Lunedì 29-12-2025 alle ore 18:30, presso la sala consiliare dei locali del Palazzo Municipale siti in piazza Municipio, in prima convocazione e in seduta pubblica. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.