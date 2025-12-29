Consiglio comunale Battaglia apre l' ultima fase di legislatura con l' ok ai municipi

Durante l'ultimo consiglio comunale del 2025, il consigliere Battaglia ha avviato l'ultima fase della legislatura con l'approvazione dei municipi. Questo incontro ha segnato anche il primo senza il sindaco Giuseppe Falcomatà, deceduto ufficialmente per incompatibilità con la carica di consigliere regionale. La seduta ha rappresentato un momento importante nel percorso amministrativo della città, aprendo nuove prospettive per il futuro istituzionale locale.

L'ultimo consiglio comunale del 2025 di oggi è stato anche il primo senza il sindaco Giuseppe Falcomatà, ufficialmente decaduto per l'incompatibilità con la carica di consigliere regionale. Un addio lunghissimo, che si è trascinato fino a stamattina con un ritardo di tre ore sull'inizio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Consiglio comunale Firenze, il 10 novembre l'ultima variazione di bilancio Leggi anche: In Consiglio comunale esordio del vice Battaglia e lite sulle circoscrizioni: voto rinviato a fine anno Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La battaglia dei riders traditi dalla sinistra fatta propria dalla giunta Bandecchi; Con il Consiglio comunale di oggi finisce l’era Falcomatà, ma quando inizia quella del nuovo centrosinistra? · ilreggino.it; Ultima seduta dell’anno: torna a riunirsi il Consiglio comunale; Catanzaro, rinviato a fine febbraio-inizio marzo il Consiglio comunale per il conferimento della cittadinanza. Reggio Calabria, ultimo Consiglio Comunale dell’anno: votata all’unanimità la decadenza di Falcomatà - Questa mattina, lunedì 29 dicembre, ultima seduta del 2025 presso l’Aula Battaglia di Palazzo San Giorgio. strettoweb.com

Catanzaro, rinviato a fine febbraio-inizio marzo il Consiglio comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria a don Mimmo Battaglia - Il Consiglio comunale, in programma per il prossimo 3 gennaio, così come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo del 23 dicembre scorso e finalizzato al ... msn.com

Cittadinanza onoraria a Don Mimmo Battaglia, rinviata seduta consiglio comunale di conferimento - Si svolgerà in una data compresa tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo del nuovo anno per consentire la più ampia partecipazione alle Autorità coinvolte ... catanzaroinforma.it

Convocazione del Consiglio Comunale in sessione Ordinaria per Lunedì 29-12-2025 alle ore 18:30, presso la sala consiliare dei locali del Palazzo Municipale siti in piazza Municipio, in prima convocazione e in seduta pubblica. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.