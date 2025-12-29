Conferma per De Lucia. Al timone dell’Under 19, il tecnico della Canottieri Firenze continuerà a guidare il settore giovanile della nazionale italiana. La sua esperienza e i risultati ottenuti, tra cui tre medaglie d’oro agli Europei di categoria e successi alle Universiadi, sono stati riconosciuti e confermati dalla federazione. La scelta riflette l’obiettivo di mantenere continuità e solidità nel percorso di sviluppo dei giovani atleti azzurri.

Squadra che vince non si cambia. È il principio che ha ispirato anche il direttore tecnico del remo azzurro Antonio Colamonici e il responsabile dell’area di agonismo di vertice Rossano Galtarossa, cinque partecipazioni olimpiche alle spalle con un oro, un argento e due bronzi, che nella composizione dell’organigramma tecnico federale 2026 hanno confermato l’allenatore della Canottieri Firenze Luigi De Lucia nell’incarico di head coach del settore e delle Nazionali under 19 che nel corso della stagione appena conclusa hanno conquistato tre medaglie d’oro agli Europei di categoria (quattro senza femminile e, per la prima volta, i due otto: maschile e femminile), il titolo continentale col due senza ‘rosa’ alla Coupe della Jeunesse e altri due ori (doppio femminile e quattro di coppia misto) alle Universiadi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

