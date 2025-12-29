Conferenza stampa Zielinski post Atalanta Inter | Sto bene era solo un crampo Ci lasciamo alle spalle l’anno scorso e…
Dopo la vittoria contro l’Atalanta, Zielinski ha partecipato alla conferenza stampa, rassicurando sui propri condizioni fisiche e commentando l’andamento della stagione. Il centrocampista nerazzurro ha evidenziato la volontà di lasciare alle spalle l’anno precedente, concentrandosi sul presente e sui prossimi obiettivi del team. Ecco le sue parole sulla partita e sul percorso della squadra in questa fase del campionato.
Inter News 24 Conferenza stampa Zielinski post Atalanta Inter: le parole del centrocampista nerazzurro dopo il successo ottenuto in campionato. La conferenza stampa di Piotr Zielinski al termine di Atalanta Inter. CONDIZIONE – « Sto bene, solo un crampo. Ho segnalato allo staff e hanno deciso di cambiarmi. Sto giocando sempre bene, cerco di continuare così e dare il mio contributo ». SEGNALE – « Noi dobbiamo fare il nostro, poi quello che dicono, che scrivono, ci interessa poco. Noi sappiamo il nostro lavoro, al momento siamo primi, ma ci sono tantissime partite e dobbiamo dare sempre il massimo ». 🔗 Leggi su Internews24.com
