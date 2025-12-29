Confcommercio sulla Manovra 2026 Bene per le imprese ma restano criticità

Confcommercio valuta positivamente gli incentivi previsti dalla Manovra 2026 per innovazione, digitalizzazione e sostenibilità, strumenti essenziali per la crescita delle imprese. Tuttavia, rimangono alcune criticità da affrontare per garantire un reale supporto al settore e favorire uno sviluppo equilibrato e duraturo nel contesto economico attuale.

Pisa, 29 dicembre 2025 – “Gli incentivi per l’innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità rappresentano strumenti fondamentali perché le imprese possano modernizzarsi e competere in un mercato sempre più sfidante. È positivo anche che siano stati previsti benefici fiscali sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, un elemento che valorizza la contrattazione collettiva di qualità e può rafforzare la propensione al consumo, fattore centrale per la ripresa dei consumi locali”. Così commenta la manovra fiscale 2026, che ha ricevuto il via libera dal Senato, il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa, Stefano Maestri Accesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confcommercio sulla Manovra 2026 “Bene per le imprese, ma restano criticità” Leggi anche: Il Sap: "Bene il calo dell'indice di criminalità ma restano le criticità" Leggi anche: Imprese agrigentine resilienti, ma restano nodi strutturali: il bilancio 2025 di Confcommercio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Manovra lunedì in aula: dopo le polemiche, l’emendamento su condono diventa un Odg; Manovra, Sangalli (Confcommercio): “Ridotta la pressione fiscale, ma sull’Irap la rivoluzione è a metà”; Manovra 2026, 1,3 miliardi per sbloccare gli investimenti 4.0 - pagina 15; Manovra 2026, via libera della commissione. In Aula lunedì – La diretta. Manovra 2026, Confcommercio Pisa: "Incentivi e investimenti favoriscono imprese, ma restano criticità" - “Gli incentivi per l’innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità rappresentano strumenti fondamentali perché le imprese possano modernizzarsi e ... gonews.it

Sangalli (Confcommercio): "Ridotta la pressione fiscale, ma sull’Irap la rivoluzione è a metà" - Il presidente dei commercianti e il giudizio sulla manovra: accresciuta la propensione al consumo "Ma restano capitoli aperti il taglio dell’imposta di soggiorno e l’assenza di finanziamenti nella log ... msn.com

Tasse, bonus e misure per le famiglie: ecco la manovra Meloni, tutte le novità 2026 - La legge di bilancio vale circa 18,7 miliardi e il cuore politico è tutto nel taglio dell’Irpef per i redditi medi. today.it

SANGALLI: "TASSE, PROSEGUIRE IL TAGLIO. E RAFFORZARE LA LOTTA AI CONTRATTI PIRATA" Il presidente di Confcommercio sulle pagine di Avvenire: "queste forma contrattuali sono una vera emergenza. In manovra alcune misure positive, ma per tor - facebook.com facebook

#manovra "Detassare gli aumenti contrattuali per rafforzare redditi e #consumi" confcommercio.it/-/detassazione… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.