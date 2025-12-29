Confcommercio Bergamo 4 imprese su dieci colpite dalle tensioni geopolitiche
Secondo un'analisi di Format Research, il 40% delle imprese associate a Confcommercio Bergamo ha subito ripercussioni a causa delle tensioni geopolitiche. Il 56% ha modificato i propri rapporti con l’estero, mentre la maggior parte si mantiene cauta sugli investimenti. Questi dati evidenziano un’attenta gestione delle sfide internazionali da parte delle imprese locali, che adottano strategie mirate per affrontare un contesto economico in evoluzione.
L’ANALISI. Format Research: il 56% ha modificato i rapporti con l’estero, ma prevale la prudenza sugli investimenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
