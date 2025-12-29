Confcommercio Bergamo 4 imprese su dieci colpite dalle tensioni geopolitiche

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un'analisi di Format Research, il 40% delle imprese associate a Confcommercio Bergamo ha subito ripercussioni a causa delle tensioni geopolitiche. Il 56% ha modificato i propri rapporti con l’estero, mentre la maggior parte si mantiene cauta sugli investimenti. Questi dati evidenziano un’attenta gestione delle sfide internazionali da parte delle imprese locali, che adottano strategie mirate per affrontare un contesto economico in evoluzione.

L’ANALISI. Format Research: il 56% ha modificato i rapporti con l’estero, ma prevale la prudenza sugli investimenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

confcommercio bergamo 4 imprese su dieci colpite dalle tensioni geopolitiche

© Ecodibergamo.it - Confcommercio Bergamo, 4 imprese su dieci colpite dalle tensioni geopolitiche

Leggi anche: Tensioni geopolitiche e dazi: “Nel terziario bergamasco colpite più di 4 imprese su 10”

Leggi anche: Faenza, nuove misure economiche in favore delle imprese colpite dalle alluvioni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dalla Regione 60 milioni di euro per i distretti del Commercio.

confcommercio bergamo 4 impreseTensioni geopolitiche e dazi: “Nel terziario bergamasco colpite più di 4 imprese su 10” - La ricerca di Format Research per Confcommercio Bergamo: i rincari energetici rappresentano l’impatto più diffuso. bergamonews.it

Credito Bergamo, un’impresa su 4 non lo ottiene o è in attesa - Non si è più in una situazione di blocco sistemico, ma di una contrazione severa dell’offerta di ... bergamo.corriere.it

Perugia e Bergamo insieme per la rigenerazione contro la desertificazione - Confcommercio Perugia e Bergamo uniscono le forze per contrastare la desertificazione commerciale, avviare percorsi strutturati di rigenerazione urbana, incrociare politiche commerciali e turistiche. rainews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.