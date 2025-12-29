Confcommercio Bergamo 4 imprese su dieci colpite dalle tensioni geopolitiche

Secondo un'analisi di Format Research, il 40% delle imprese associate a Confcommercio Bergamo ha subito ripercussioni a causa delle tensioni geopolitiche. Il 56% ha modificato i propri rapporti con l’estero, mentre la maggior parte si mantiene cauta sugli investimenti. Questi dati evidenziano un’attenta gestione delle sfide internazionali da parte delle imprese locali, che adottano strategie mirate per affrontare un contesto economico in evoluzione.

Credito Bergamo, un’impresa su 4 non lo ottiene o è in attesa - Non si è più in una situazione di blocco sistemico, ma di una contrazione severa dell’offerta di ... bergamo.corriere.it

Perugia e Bergamo insieme per la rigenerazione contro la desertificazione - Confcommercio Perugia e Bergamo uniscono le forze per contrastare la desertificazione commerciale, avviare percorsi strutturati di rigenerazione urbana, incrociare politiche commerciali e turistiche. rainews.it

