Condominio parziale | cos’è e come funziona

Il condominio parziale rappresenta una forma di gestione condivisa tra un gruppo di proprietari all’interno di un complesso più ampio. Si tratta di un accordo che disciplina l’uso e la manutenzione di alcune parti comuni, senza coinvolgere tutto l’edificio. Questa soluzione permette ai partecipanti di gestire in modo più mirato e flessibile determinati spazi, garantendo un funzionamento più efficiente e rispettoso delle esigenze di tutti.

Nel lessico del vivere in condominio, poche espressioni generano equivoci quanto "condominio parziale". Eppure si tratta di un istituto tutt'altro che marginale, che torna puntualmente alla ribalta ogni volta che l'assemblea deve decidere chi paga cosa. Il punto di partenza è semplice: non tutte le parti di un edificio servono indistintamente tutti i condòmini. Scale, ascensori, cortili, impianti, lastrici solari possono essere destinati solo a una porzione del fabbricato. In questi casi, la legge prevede una regola altrettanto chiara: le spese vanno ripartite solo tra chi trae utilità da quel bene.

