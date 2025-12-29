Condò sottolinea | Inter dominante ma spuntata nel secondo tempo la squadra di Chivu è stata superiore ai propri limiti

Paolo Condò ha analizzato la recente partita dell’Inter contro l’Atalanta, evidenziando come la squadra sia stata dominante nel primo tempo, ma abbia rallentato nel secondo. Secondo il giornalista, l’Inter ha comunque mostrato una superiore qualità rispetto ai propri limiti, lasciando comunque spazio a riflessioni sulle prestazioni complessive nel 17° turno di Serie A.

Inter News 24 Il noto giornalista Paolo Condò ha commentato così la vittoria ottenuta dall’Inter contro l’Atalanta e gli altri risultati del 17° turno di Serie A. Sulle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò analizza il successo dell’Inter a Bergamo. In un match dai ritmi inglesi, l’errore difensivo di Berat Djimsiti ha spalancato la porta al cinico Lautaro Martinez. Una vittoria pesante in uno scontro diretto che, secondo il giornalista, premia il lavoro del tecnico Cristian Chivu e certifica la capacità dei nerazzurri di superare i propri limiti. PAROLE – « Non era ancora successo che tutte le grandi vincessero assieme, circostanza che in genere premia chi ha l’impegno più difficile, e quindi l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Condò sottolinea: «Inter dominante ma spuntata nel secondo tempo, la squadra di Chivu è stata superiore ai propri limiti» Leggi anche: Perché l’Inter non sa pareggiare: la squadra di Chivu è bella e diverte, ma ha dei limiti che emergono soprattutto nei big match Leggi anche: Inter, Condò su Chivu: “Si è ripreso la squadra con eleganza” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. “Quando il Comune – sottolinea il presidente di Cna Matera, Leo Montemurro – programma e comunica per tempo le azioni messe in campo, come l’accensione delle luminarie e il calendario degli eventi natalizi, la città non può che diventare ancora più attr - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.