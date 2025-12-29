Condò | Milan due gol per il risveglio di Nkunku Poi gestione con sigaretta in bocca e …
Durante la partita tra Milan e Verona, Christopher Nkunku ha segnato una doppietta che ha contribuito alla vittoria dei rossoneri. Il commento di Paolo Condò sul CorSera evidenzia il risveglio dell’attaccante francese, che ha aperto le marcature e gestito la partita con calma e sicurezza. La sua prestazione si inserisce in un contesto di crescita e di fiducia per il Milan, in vista delle prossime sfide di campionato.
Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, ha siglato una doppietta - ieri pomeriggio a 'San Siro' - in occasione di Milan-Verona 3-0 della 17^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il commento del giornalista Paolo Condò sul 'CorSera'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
