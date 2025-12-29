Condò frena gli entusiasmi | La Juventus ha faticato fin troppo a Pisa risultato francamente punitivo per Gilardino L’analisi

Giovanni Condò commenta il recente match della Juventus a Pisa, evidenziando come il risultato finale sia risultato eccessivo rispetto alla prestazione complessiva dei biancoblù. Secondo l’analisi, la squadra di Gilardino ha mostrato una buona organizzazione e determinazione, mentre i bianconeri hanno faticato a trovare il ritmo. Un risultato che, a suo avviso, non riflette pienamente l’andamento della partita e le dinamiche in campo.

Condò analizza il successo bianconero definendo il risultato finale eccessivo per la buona prova offerta dagli uomini di Gilardino. Le parole. L'ultimo turno di campionato, che ha visto la Juventus espugnare l'Arena Garibaldi di Pisa, continua a essere oggetto di approfondite analisi da parte delle firme più prestigiose del giornalismo sportivo italiano. Sulle colonne dell'autorevole Corriere della Sera, è arrivata la puntuale disamina di Paolo Condò. Il noto opinionista ha voluto andare oltre il freddo dato numerico del tabellino finale, offrendo una lettura critica che evidenzia le difficoltà reali incontrate dalla formazione di Luciano Spalletti contro un avversario organizzato e mai domo.

