Paolo Condò risponde alle recenti dichiarazioni di Chivu, che aveva accusato i media di distorcere la realtà sugli scontri diretti dell’Inter. In modo obiettivo e preciso, Condò sottolinea come, invece, siano altri i problemi affrontati dalla squadra, senza entrare in polemica, ma chiarendo la propria posizione in merito alla questione sollevata.

Paolo Condò ci è andato giù duro con Chivu prima di Atalanta Inter. Le sue parole a Sky Sport. SU ATALANTA INTER- « Cominciamo con il dire che, per la qualità delle squadre, questo è uno scontro diretto. Quindi questa è un'occasione anche per Chivu: se vince a Bergamo può dire di aver vinto uno scontro diretto, anche se l'Atalanta è lontana » SU CHIVU – « Cosa voleva dire Chivu in conferenza stampa? Non lo so. A noi piace dal primo giorno perchè ha questo eloquio da saggio della montagna, che è bellissimo in questo ambiente.

© Internews24.com - Condò attacca Chivu: «Nessuna distorsione della realtà, l’Inter ha avuto questo problema»

