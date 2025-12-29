Condivisione e inclusione | al Cine Teatro Aurora in scena Suole a Mezzanotte

Il Cine Teatro Aurora ospiterà martedì 30 dicembre alle 17 la rappresentazione teatrale

Martedì 30 dicembre, alle ore 17, il palcoscenico del Cine Teatro Aurora ospiterà la rappresentazione teatrale Suole a mezzanotte, una produzione originale realizzata dal Centro Diurno Armonia con la regia di Nanni Barbaro, che vedrà protagonisti utenti e operatori del servizio in un’esperienza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Condivisione e inclusione: al Cine Teatro Aurora in scena Suole a Mezzanotte Leggi anche: Al Collereale un pomeriggio di teatro e inclusione: la Messina Blind Inclusive porta in scena l’allegria che unisce Leggi anche: "Oltre i Confini": al via la rassegna teatrale al Cine Teatro Metropolitano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Reggio, teatro e inclusione con il Centro Armonia: in scena «Suole a mezzanotte» · ilreggino.it; Colle di Val d’Elsa, Capodanno a teatro con Giobbe Covatta e il “biglietto sospeso”; Reggio, teatro e inclusione con il Centro Armonia: in scena ‘Suole a mezzanotte’; Trapani. ?“Note di Luce”, musica e solidarietà questa sera al Cine Teatro Ariston. Reggio Calabria, teatro e inclusione con il Centro Armonia: in scena ‘Suole a mezzanotte’ - Martedì 30 dicembre 2025, alle ore 17:00, il palcoscenico del Cine Teatro Aurora ospiterà la rappresentazione teatrale Suole a mezzanotte, una produzione originale realizzata dal Centro Diurno Armonia ... strettoweb.com

Colle di Val d’Elsa, Capodanno a teatro con Giobbe Covatta e il “biglietto sospeso” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Colle di Val d’Elsa, Capodanno a teatro con Giobbe Covatta e il “biglietto sospeso” ... tg24.sky.it

Musica, Teatro e Inclusione: un evento per celebrare la diversità e la partecipazione a Marano - L’Associazione “Tutela la Salute”, da anni impegnata nella promozione della salute mentale, dell’inclusione sociale e lavorativa e nella creazione di reti tra enti, scuole e cittadini, è lieta di invi ... laprovinciaonline.info

Il #Natale è condivisione, e’ amicizia, è inclusione, e’ solidarietà, questo il grande e prezioso impegno della Comunità di Sant’Egidio per il pranzo di Natale perché Natale deve essere per tutti nessuno escluso, pace e speranza le parole del Natale. Matteo x.com

Il Natale è condivisione, e’ amicizia, è inclusione, e’ solidarietà, questo il grande e prezioso impegno della Comunità di Sant’Egidio per il pranzo di Natale perché Natale deve essere per tutti nessuno escluso, pace e speranza le parole del Natale. Matteo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.