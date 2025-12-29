Condivisione e inclusione | al Cine Teatro Aurora in scena Suole a Mezzanotte
Il Cine Teatro Aurora ospiterà martedì 30 dicembre alle 17 la rappresentazione teatrale
Martedì 30 dicembre, alle ore 17, il palcoscenico del Cine Teatro Aurora ospiterà la rappresentazione teatrale Suole a mezzanotte, una produzione originale realizzata dal Centro Diurno Armonia con la regia di Nanni Barbaro, che vedrà protagonisti utenti e operatori del servizio in un’esperienza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Al Collereale un pomeriggio di teatro e inclusione: la Messina Blind Inclusive porta in scena l’allegria che unisce
Leggi anche: "Oltre i Confini": al via la rassegna teatrale al Cine Teatro Metropolitano
Reggio, teatro e inclusione con il Centro Armonia: in scena «Suole a mezzanotte» · ilreggino.it; Colle di Val d’Elsa, Capodanno a teatro con Giobbe Covatta e il “biglietto sospeso”; Reggio, teatro e inclusione con il Centro Armonia: in scena ‘Suole a mezzanotte’; Trapani. ?“Note di Luce”, musica e solidarietà questa sera al Cine Teatro Ariston.
Reggio Calabria, teatro e inclusione con il Centro Armonia: in scena ‘Suole a mezzanotte’ - Martedì 30 dicembre 2025, alle ore 17:00, il palcoscenico del Cine Teatro Aurora ospiterà la rappresentazione teatrale Suole a mezzanotte, una produzione originale realizzata dal Centro Diurno Armonia ... strettoweb.com
Colle di Val d’Elsa, Capodanno a teatro con Giobbe Covatta e il “biglietto sospeso” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Colle di Val d’Elsa, Capodanno a teatro con Giobbe Covatta e il “biglietto sospeso” ... tg24.sky.it
Musica, Teatro e Inclusione: un evento per celebrare la diversità e la partecipazione a Marano - L’Associazione “Tutela la Salute”, da anni impegnata nella promozione della salute mentale, dell’inclusione sociale e lavorativa e nella creazione di reti tra enti, scuole e cittadini, è lieta di invi ... laprovinciaonline.info
Il #Natale è condivisione, e’ amicizia, è inclusione, e’ solidarietà, questo il grande e prezioso impegno della Comunità di Sant’Egidio per il pranzo di Natale perché Natale deve essere per tutti nessuno escluso, pace e speranza le parole del Natale. Matteo x.com
Il Natale è condivisione, e’ amicizia, è inclusione, e’ solidarietà, questo il grande e prezioso impegno della Comunità di Sant’Egidio per il pranzo di Natale perché Natale deve essere per tutti nessuno escluso, pace e speranza le parole del Natale. Matteo - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.