Concorso pubblico nel mirino scatta la denuncia | Valutazioni inspiegabili all’orale si tradisce il merito

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una candidata idonea al concorso pubblico del Comune di Maddaloni denuncia valutazioni orali inspiegabili, sostenendo che il merito venga trascurato. La segnalazione, inviata a CasertaNews, evidenzia possibili irregolarità nelle procedure di valutazione per i cinque posti di Istruttore Amministrativo, sollevando dubbi sulla trasparenza e correttezza del concorso.

Una denuncia dettagliata è stata inviata alla redazione di CasertaNews da una candidata risultata idonea al concorso pubblico bandito dal Comune di Maddaloni per 5 posti di Istruttore Amministrativo. Al centro della segnalazione, le modalità di valutazione della prova orale, ritenute dalla. 🔗 Leggi su Casertanews.it

concorso pubblico nel mirino scatta la denuncia valutazioni inspiegabili all8217orale si tradisce il merito

© Casertanews.it - Concorso pubblico nel mirino, scatta la denuncia: "Valutazioni inspiegabili all’orale, si tradisce il merito"

Leggi anche: Concorso pubblico nel mirino. L’opposizione attacca il Comune: "Esclusi i candidati esterni"

Leggi anche: Umiliata in pubblico dal dirigente del concorso, Fatima Bosch risponde con coraggio: «Ho una voce e merito rispetto». Le altre Miss la seguono

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Concorso pubblico nel mirino. L’opposizione attacca il Comune: "Esclusi i candidati esterni" - I consiglieri comunali Eolo Cicogna e Giancarlo Cavallucci hanno presentato una nuova interrogazione che solleva pesanti dubbi sulla gestione della cosa pubblica da parte dell’attuale amministrazione. lanazione.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.