Concorso pubblico nel mirino scatta la denuncia | Valutazioni inspiegabili all’orale si tradisce il merito
Una candidata idonea al concorso pubblico del Comune di Maddaloni denuncia valutazioni orali inspiegabili, sostenendo che il merito venga trascurato. La segnalazione, inviata a CasertaNews, evidenzia possibili irregolarità nelle procedure di valutazione per i cinque posti di Istruttore Amministrativo, sollevando dubbi sulla trasparenza e correttezza del concorso.
Una denuncia dettagliata è stata inviata alla redazione di CasertaNews da una candidata risultata idonea al concorso pubblico bandito dal Comune di Maddaloni per 5 posti di Istruttore Amministrativo. Al centro della segnalazione, le modalità di valutazione della prova orale, ritenute dalla. 🔗 Leggi su Casertanews.it
