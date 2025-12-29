Concorso nell’Esercito 2000 nuovi posti in arrivo | bando requisiti per arruolarsi e come fare domanda
L’Esercito Italiano ha annunciato il reclutamento di 2000 nuovi Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) per il 2026. In questa guida troverai i dettagli sul bando, i requisiti necessari e le modalità per presentare la domanda di partecipazione. Un’opportunità per coloro che desiderano intraprendere una carriera nelle forze armate italiane.
L’Esercito Italiano pronto a dare il via alle domande di partecipazione per l’arruolamento di 2000 nuovi Volontari in ferma prefissata iniziale VFI previsti dal bando di reclutamento per il 2026. Domanda dal 12 gennaio, basta la scuola media e non aver superato il 24° anno di età. 🔗 Leggi su Fanpage.it
