Sono state rese note le estrazioni delle lettere per le prove orali del concorso docenti PNRR3, pubblicate tra il 30 dicembre e il 7 gennaio. Il concorso, bandito con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria, segna l'inizio delle sessioni di valutazione orali per i candidati.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. L'articolo Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Estrazioni lettera programmate tra il 30 dicembre e il 7 gennaio AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Estrazione lettera [AGGIORNATO con Calabria 7 gennaio]

Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Estrazione lettera [AGGIORNATO]

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. In quali regioni si estrae la lettera il 30 dicembre [AGGIORNATO]; Concorso docenti PNRR3, tanta fretta per la prova scritta e poi... nessuna notizia. Ed è già Natale; Concorso Docenti PNRR3: Prova Pratica in Arrivo. Ecco Per Chi; Concorso PNRR 3, prove orali a due velocità: che cosa sta succedendo?.

Concorso docenti PNRR3, tanta fretta per la prova scritta e poi… nessuna notizia. Ed è già Natale - 2939/2925 è già stata svolta tra il 27 novembre e ... orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: prova pratica in arrivo. Ecco per chi - Con l’avvio del concorso docenti PNRR3, che tra fine novembre e inizio dicembre ha portato migliaia di candidati a sostenere la prova scritta, cresce l’attenzione verso la seconda fase della selezione ... msn.com