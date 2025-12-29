Concluso l' Anno Giubilare il vescovo Corazza | Restano aperte le porte della speranza

Domenica pomeriggio, nella cattedrale, si è svolta la messa di chiusura dell’Anno Giubilare, presieduta dal vescovo Livio Corazza. L’evento ha visto una partecipazione significativa dei fedeli, e il vescovo ha sottolineato come, nonostante la conclusione dell’Anno Santo, le porte della speranza rimangano aperte per tutti. Un momento di riflessione e di fiducia nel percorso spirituale della comunità.

Cattedrale piena domenica pomeriggio per la solenne messa di chiusura dell'Anno Giubilare, presieduta dal vescovo Livio Corazza. Una celebrazione intensa e partecipata, arricchita dalla presenza di più cori che hanno accompagnato i diversi momenti della liturgia, con le croci astili dei vicariati.

Beschi: «Il mondo cambia se noi cambiamo, e cambiamo se decidiamo di sperare» - La speranza, che ha connotato l’Anno Giubilare « è dono, è forza di Dio, ma anche scelta dell’uomo che si nutre della fede. ecodibergamo.it

Il vescovo ha chiuso la Porta Santa: il Giubileo a Brescia è terminato - In Cattedrale l’epilogo dell’anno del Guibileo, segnato dalla carità e dall'invocazione per la pace: a Roma le porte sante delle basiliche si chiuderanno entro l’Epifania ... giornaledibrescia.it

TeleRama. . Si è concluso anche nel Salento, l’Anno giubilare “Pellegrini della Speranza”. Nelle Chiesa di Lecce solenne messa di ringraziamento per l'Anno Santo presieduta dall’arcivescovo Mons. Panzetta. - facebook.com facebook

