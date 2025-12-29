Concluso il Giubileo Energie per la riforma

Il Giubileo “Energie per la riforma” si è concluso, lasciando un percorso di riflessione e rinnovamento. Pur terminando ufficialmente, l’impegno resta: continuare a essere testimonianza di speranza e guida nel quotidiano. È un invito a mantenere vivo il valore della solidarietà e della fede, affinché le energie accumulate possano continuare a illuminare il cammino di ciascuno, nel rispetto di un impegno condiviso.

"Il Giubileo termina, ma non finisce niente, anzi, tutto continua. Cerchiamo di continuare ad essere piccole stelle capaci di guidare, nel buio del mondo, all’incontro con il Signore, donatore della vera speranza". È con queste parole che l’ arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti ha terminato la sua omelia nella Messa di conclusione del Giubileo della speranza celebrata ieri in San Martino. Per l’occasione era presente anche l’arcivescovo emerito Italo Castellani. Giulietti, nell’omelia è partito dal ricordare alcuni eventi diocesani di questo Anno Santo. Ha ricordato anche Papa Francesco e l’elezione di Papa Leone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concluso il Giubileo “Energie per la riforma“ Leggi anche: Concluso l’iter parlamentare della riforma della giustizia Leggi anche: La Tebaide ritrovata, concluso il restauro degli affreschi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Concluso il Giubileo “Energie per la riforma“; Chiusura del Giubileo a Lucca, Giulietti: Piccole stelle che guidano alla speranza. IL RICCO MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO: PUÒ BASTARE? Si è concluso nel pomeriggio di ieri domenica 28 dicembre, nella Cattedrale di San Martino, il #GiubileodellaSperanza della #ChiesadiLucca... x.com Chiusa la Porta Santa a Santa Maria Maggiore: proseguono i riti del Giubileo a Roma. Concluso il rito del Giubileo nella basilica mariana, ora tocca a Laterano e San Paolo - https://www.ilmetropolitano.it/2025/12/25/chiusa-la-porta-santa-a-santa-maria-maggi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.