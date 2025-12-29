Il 31 dicembre segna la scadenza per la gara di assegnazione della concessione Ratti Dongo, la prima di diverse nel territorio della provincia di Sondrio. Un momento importante per il settore idroelettrico locale, che definisce le future opportunità di gestione e sviluppo delle risorse idriche. La conclusione di questa procedura rappresenta un passaggio chiave nel percorso di valorizzazione sostenibile delle concessioni idroelettriche nella regione.

Tra pochi giorni, per l'esattezza il 31 dicembre, si chiuderà la gara per l'assegnazione della concessione Ratti Dongo, la prima di molte che riguardano il territorio della provincia di Sondrio.Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota stampa del locale comitato per il grande idroelettrico. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Concessioni idroelettriche: è il momento della verità

Leggi anche: Albertini: «La Regione può incassare di più dalle concessioni idroelettriche»

Leggi anche: Roma, per Ferguson è il momento della verità: cosa filtra per gennaio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Partono le gare le centrali idroelettriche possono finire all’estero - Questa situazione paradossale che vede l’Italia unico paese in Europa, con la Spagna, a mettere a gara le concessioni idroelettriche, ha origine nel 2011 quando la Ue aprì una procedura di infrazione ... repubblica.it

Concessioni idroelettriche in scadenza, piccole realtà a rischio - Le concessioni idroelettriche di prossima scadenza rischiano di dover essere soggette a gara europea, mettendo le piccole realtà montane, una cinquantina in regione, in competizione con grandi colossi ... rainews.it

Concessioni idroelettriche: "Pensiamo a lavoro e sicurezza" - Sommario: Sindacati di Sondrio sollevano preoccupazioni sul rinnovo delle concessioni idroelettriche e la perdita di posti di lavoro nel settore, chiedendo garanzie occupazionali e clausole sociali. ilgiorno.it

IL BILANCIO E LE PROSPETTIVE | Il presidente della Regione fa il punto sulla riforma con Gallo e Giovinazzo. «Valutazioni in corso sulle concessioni idroelettriche» - facebook.com facebook